Кодекс Хаммурапи - видимость, а нет руководство по фактическому управлению

Еще до нашей эры царь Вавилона установил власть в древней Месопотамии, расположенной между реками Тигр и Евфрат на территории современных Ирака, Кувейта, Турции и Сирии; и виляние правителя, чье изображение наряду с другими древними законодателями высечено на фризе южной стены Верховного суда США, ощущается по сей день. History пишет, что это произошло благодаря Кодексу Хаммурапи: 282 законам и постановлениям, вырезанным клинописью на поверхности каменного монумента, высотой 2,25 метра и обнаруженного французским исследователем Жаком де Морганом в 1901 году. Сейчас стела Хаммурапи - частью коллекции парижского Лувра.

Историки называют Кодекс Хаммурапи уцелевшим символом древней месопотамской системы разрешения споров, наказания за преступления и регуляции деловой практики, на протяжении многих веков оказывавшей влияние на развитие правовых и судебных систем, действующих как в США, так и в других современных обществах. "Кодекс представляет собой хорошо сохранившееся и детализированное древнее описание закона и порядка времен первой вавилонской династии”, - объясняет Келли-Энн Даймонд, доцент кафедры истории в Университете Вилланова.

”Невиновен до тех пор, пока не доказано обратное”

Как отмечает Даймонд, некоторые из законов Хаммурапи кажутся чрезвычайно строгими и даже варварскими. Продажа украденной собственности и строительство такого жилища, которое затем было разрушено, карались смертной казнью. Рабу, который противоречил власти хозяина, отрезали ухо. ”Но есть и другие законы, предполагающие заботу и ответственность, - говорит историк. - В Кодексе, например, впервые в истории упоминается о выплате алиментов”.

В своде законов описывается древняя правовая месопотамская система, а также принципы, которое по-прежнему соблюдаются в американских судах. Кодекс предусматривает сбор доказательств и улик для подтверждения вины человека. ”Принцип ”Не виновен, пока не доказано обратное” перекликается с совеременной практикой”, - говорит Даймонд.

Верхушка стелы Хаммурапи увенчана барельефом, изображающим царя, который получает свод законов от Шамаша, месопотамского бога солнца, выступающего в роли судьи для богов и людей. Эта история помогла возвеличить образ Хаммурапи как правителя, чья власть имеет божественное происхождение, однако ученые утверждают, что на самом деле, Кодекс был составлен на основе существующих законов и судебных прецедентов.

”Более ранний свод законов, составленный царем Ур-Намму за 300 лет до Хаммурапи, содержит меньше физических наказаний и больше финансовых взысканий, - объясняет Аманда Х. Подани профессор истории из Калифорнийского государственного политехнического института в Помоне, автор книги ”Ткачи, писцы и цари: Новая история древнего Ближнего Востока”. - Но и во времена Хаммурапи в большинстве случаев в качестве наказания взимались штрафы, несмотря на то, что говорится в законе. То есть, судебная система, скорее всего, не менялась на протяжении веков”.

Кодекс Хаммурапи и реальные законы Месопотамии

”Кодекс Хаммурапи отличается от более ранних месопотамских законов. Он более детализированный и проливает свет на правовую систему того времени, социальную структуру, а также применение законов в отношении различных групп людей, - отмечает Дон Маккормак, заместитель декана Колледжа последипломного образования Государственного университета Среднего Теннесси, историк и эксперт по Египту и Ближнему Востоку. - По мере диверсификации населения, свод законов менялся, приспосабливаясь к новым условиям”, - говорит эксперт.

Однако какова была роль Кодекса Хаммурапи в практическом применении в тот период, неизвестно. Историки подчеркивают, что это не исчерпывающий сборник законов. Хотя в Кодексе содержится детальное руководство в отношении таких вопросов, как, например, плата врачу за лечение переломов и стоимость аренды быка для сбора зерна, в нем также много пробелов. В частности, нет никаких упоминаний о наказании за убийство. ”Хаммупари не стремился охватить все возможные нарушения или каким-то образом их систематизировать”, - объясняет Подани.

Хотя Хаммурапи сделал большое дело, вырезав свои законы на каменном монументе, по словам Подани, исходя из сохранившихся месопотамских судебных записей, судьи не прибегали к кодексу царя, когда выносили решения.

Кодекс Хаммурапи, скорее, видимость нежели руководство по фактическому управлению. Законы царь провозгласил в конце своего 43-летнего правления, в период, когда он, очевидно, задумался о том, как его будут вспоминать будущие поколения. ”Кодекс говорит о том, что Хаммурапи заботился, чтобы его считали справедливым правителем, как в его время, так и в будущем, - говорит Подани. - Он прямо говорит об этом как в прологе, так и в эпилоге к законам”. ”Очевидно, что Хаммурапи стремился к тому, что его рассматривали как справедливого лидера, помимо того, что он наместник богов на земле, военачальник, строитель и верховный судья”, - уверена Даймонд.

Кодекс символизирует справедливое и беспристрастное правосудие

Важнее рассматривать Кодекс Хаммурапи как символ месопотамской правовой системы. ”В Месопотамии была система, в основе которой лежало стремление дойти до правды с помощью свидетелей, дачи показаний, как письменных, так устных, и приведения к присяге граждан, обязуя их говорить только правду, - поясняет Подани. - Клятвы были крайне эффективным средством, поскольку люди глубоко верили в то, что боги их накажут, если они будут врать. Коллегия судей слушала дело, а писцы записывали всё, что происходило во время слушания. То есть судебная система была действенной, и ей доверяли, поскольку с ее помощью можно было избежать самосуда”.

Кодекс продвигает принцип справедливого и беспристрастного правосудия. Посредством свода законов Хаммурапи стремился увековечить себя как царя, который гарантировал, что все - не только богатые и влиятельные, но и даже самые бедные - могут добиться правосудия. Это принцип, к осуществлению которого стремится современная система правосудия, пусть даже у нее не всегда получается.