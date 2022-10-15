Урожай зерна в Казахстане превысил 21 млн т

15 окт. 18:28

Как сообщили сегодня в Минсельхозе Казахстана, в республике завершена уборка урожая зерновых культур. Суммарный объем зерна в этом году – более 21,7 млн т в бункерном весе, что больше прогнозов на этот год.

"Вместо планируемых 19,5 млн т зерновых в бункерном весе на сегодня намолочено более 21,7 млн т. Пшеницы собрано свыше 16,3 млн т при прогнозируемых 14,1 млн т", - сказано в пресс-релизе Минсельхоза.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил аграриев республики с завершением уборки урожая, пожелал им здоровья и процветания. Завтра в Казахстане будут праздновать День хлеба.