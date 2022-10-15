Канцлер Германии предложил расширить Евросоюз на восток

15 окт. 18:14

Евросоюз должен быть расширен на восток – об этом сегодня заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.

"Я поддерживаю идею расширения ЕС. То, что Евросоюз продолжает расти на восток, является выигрышным для всех нас", - сказал Шольц.

При этом германский канцлер не стал уточнять, какими странами он предлагает расширить состав ЕС.

Кроме этого Олаф Шольц подчеркнул, что в Евросоюзе живут "500 млн свободных и равноправных граждан", и эта надгосударственная структура способна "еще больше усилить свое влияние в мире".