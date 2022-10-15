ЕС может приостановит действие безвизового режима с Сербией

Безвизовый режим между ЕС и Сербией снова оказался в центре внимания после резкого роста нелегальных пересечений границы со стороны балканской страны. По последним данным, опубликованным европейским агентством по контролю за безопасностью внешних границ Frontex, за первые девять месяцев года было зафиксировано около 106396 нелегальных пересечений на западном Балканском маршруте, что на 170% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 год. Только в сентябре было задержано 20 тыс. человек.

Euronews отмечает, что статистика была опубликована накануне встречи европейских министров внутренних дел в Люксембурге, в ходе которой особое внимание было уделено визовой политике Сербии. "Рост числа нелегальных пересечений границы - вопрос, который нас беспокоит и который мы должны решать все вместе”, сказала европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

По ее словам, сейчас наблюдается значительное увеличение числа мигрантов, отправляющихся по безвизовому режиму в Сербию, а затем пытающихся попасть на территорию ЕС. Граждане Кубы, Индии и Бурунди прибывают и прибывают. У Сербии с этими государствами безвизовый режим, а у ЕС - нет.

Йоханссон не исключила, что все это может привести к тому, что ЕС приостановит действие безвизового режима с Сербией.

Пока соглашение об упрощении визового режима, подписанное в 2009 году, позволяет сербским гражданам проводить до 90 дней на территории ЕС без необходимости получать шенгенскую визу.

”Надеюсь, что Сербия и другие западнобалканские партнеры будут сотрудничать и координировать свою визовую политику с ЕС, - сказала еврокомиссар. - Но, конечно, и приостановление визового режима я не исключаю”.

”Мы отмечаем последствия наплыва мигрантов во всех уголках ЕС”, - заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан. Его словацкий коллега, Роман Микулец, назвал текущую ситуацию ”миграционной волной”.

Нарушения безвизового режима

Повышенное внимание к Сербии объясняется тем, что она - официальный кандидат на вступление в ЕС, где надеются, что Белград постепенно согласует всю свою политику, в том числе и визовые гарантии, с европейской. Но доклад, опубликованный на этой неделе Еврокомиссией (ЕК), указывает на недостаток прогресса Сербии по согласованию визового режима, в частности в отношении неевропейских государств, которые представляют ”миграционные риски и угрозу безопасности”.

Сербия поддерживает безвизовый режим со странами, которые не включены в безвизовую систему ЕС. Это Армения, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Китай, Куба, Гвинея-Бисау, Индия, Индонезия, Ямайка, Киргизия, Кувейт, Казахстан, Монголия, Оман, Катар, Россия, Суринам, Тунис и Турция. В ЕС утверждают, что подобное несоответствие приводит к нарушениям безвизовой системы ЕС, которая служит интересам Сербии.

Йоханссон подчеркнула, что Тунис, Бурунди и Индия - основные страны, в отношении которых Сербии следует немедленно принять меры. "Необходимо обеспечить безопасность граждан ЕС, - сказал Ракушан, отвечая на вопрос о возможной приостановке безвизового режима с Сербией.

В последние недели дипломатические взаимодействие усилилось. Лидеры Венгрии, Австрии и Сербии встретились в начале октября, чтобы выработать решение по сдерживанию роста нелегальной миграции по Балканскому маршруту. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что к концу года его страна согласует визовую политику с ЕС и безвизовый режим не будет использоваться в целях миграции. ”Мы будем предотвращать ситуации, когда люди приезжают в Сербию исключительно ради дальнейшей незаконной миграции на Запад”, - сказал Вучич.

Австрия и Чехия уже ввели временные усиленные меры контроля на границе со Словакией в ответ на рост незаконных пересечений. Но австрийские власти предупреждают, что система предоставления убежища на грани коллапса, поскольку с января по август страна приняла около 56 тыс. заявок не предоставление убежища. По заявлениям властей, многие из заявок, в том числе 7,6 тыс. от граждан Индии, вряд ли будут одобрены.

За последние девять месяцев Словения зарегистрировала 15,590 незаконных мигрантов, что на 115% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество мигрантов составили жители Афганистана, Индии и Бурунди. В Бельгии количество заявок на предоставление убежища от граждан Бурунди увеличилось в восемь раз в течение летнего периода: с 34 в мае до 263 в июле.