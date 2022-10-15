Миссия ЕС провела переговоры с начальником Генштаба ВС Армении

15 окт. 17:43

Как сообщили сегодня в Минобороны Армении, техническая миссия ЕС провела сегодня в Ереване встречу с начальником Генштаба ВС Армении, генерал-майором Эдвардом Асряном. Асрян выразил полную поддержку армянских войск планам миссии ЕС на ее деятельность в Армении.

Как пишет Спутник-Армения, начальник Генштаба ВС Армении заявил о намерении армии республики полноценно сотрудничать с представителями Евросоюза. Он рассказал миссии ЕС о текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе, сложившейся после провальной попытки масштабной провокации ВС Армении против армии Азербайджана.

Представители Евросоюза, в свою очередь, подробно рассказали Эварду Асряну о том, что будет делать техническая миссия ЕС на армянской территории. "Собеседники обсудили технические и организационные вопросы ее деятельности", - сказано в пресс-релизе Минобороны Армении.