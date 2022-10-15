Россия разблокировала Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития

15 окт. 17:27

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ, делающий сразу для нескольких международных финансовых организаций исключение из специальных экономических мер против недружественных стран.

Согласно тексту указа, разблокируются Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Российско-Кыргызский фонд развития и Новый банк развития, являющийся одной из структур БРИКС.

Эти банкам и фондам разрешены валютные операции, предоставляющие займы иностранцам резидентами РФ и зачисляющие резидентами РФ иностранную валюту на зарубежные счета.

В их отношении более не действует временный порядок исполнения обязательств РФ и российских компаний перед иностранными кредиторами.