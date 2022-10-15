Россиянам разрешено вывозить за рубеж более $10 тыс

15 окт. 16:58

Президент России Владимир Путин подписал указ, дающий Центробанку полномочия выдавать россиянам разрешение на вывоз с территории РФ свыше $10 тыс наличными или эквивалента этой суммы в другой иностранной валюте.

Напомним, что с начала марта до сегодняшнего дня вывоз гражданами наличной иностранной валюты свыше $10 тыс был полностью запрещен.

Новый указ не устанавливает порог для вывоза наличности, однако без разрешения Центробанка граждане по-прежнему не смогут вывозить более $10 тыс.

Центробанк будет работать с каждым запросом на вывоз валюты и выдавать разрешения "в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров ЦБ РФ".