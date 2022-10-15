В Азербайджане учрежден Азербайджанский научный фонд

15 окт. 16:44

Как сообщили сегодня в пресс-службе президента Азербайджана Ильхама Алиева, глава государства подписал указ, учреждающий Азербайджанский научный фонд на базе Фонда развития науки при президенте АР. Также президент подписал распоряжение о составе Наблюдательного совета АНФ.

Азербайджанский научный фонд будет заниматься целевым финансированием фундаментальных, экспериментальных и прикладных исследований и другой деятельности в сфере науки.

На АНФ возложена функция участия как в формировании, так и в реализации государственной политики в отношении научной деятельности. Фонд будет поддерживать инновационные идеи вузов и других юридических лиц сферы науки, а также физических лиц.