Румыния подарит Грузии $300 тысяч на оборону

15 окт. 16:29

Как сообщили сегодня в МИД Румынии, Бухарест готовит перевод порядка $1,4 млн в фонды НАТО, финансирующие обороноспособность партнеров Альянса. Эти деньги будут распределены между Грузией, Украиной, Молдовой и Иорданией.

"МИД сообщает о предоставлении добровольных вкладов Румынии в фонды НАТО, предназначенные для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, Республики Молдова, Грузии и Иорданского Хашимитского Королевства общим размером до $1,4 млн", - приводит сообщение румынских дипломатов ТАСС.

В МИД Румынии пояснили, что изначально эти деньги предназначались национальной афганской армии, но ввиду смены власти в Афганистане остались неосвоенными. Поэтому Грузия теперь получит от Бухареста около $300 тыс, Украина – $400 тыс, Молдова – $600 тыс, а Иордания – $100 тыс.