Иран решил собирать автомобили в Армении

15 окт. 16:14

В Армении будет запущена линия по производству иранских автомобилей для экспорта продукции в ЕАЭС, сообщил глава Организации содействия торговле Ирана Алиреза Пайман-Пак. Крупнейший иранский производитель машин Iran Khodro вместе с неназванным армянским инвестором создадут для этого совместное предприятие.

Как пишет Mehr, речь идет о сборке на территории Армении автомобилей 100% иранского производства.

Пайман-Пак пояснил, что выбор Армении для строительства автозавода связан с тем, что она входит в ЕАЭС и не платит торговых пошлин для ввоза на их территории автомобилей, что открывает иранских производителям дополнительные возможности для экспорта товаров на евразийское пространство.