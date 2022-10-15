ДГУ признан лучшим вузом на Северном Кавказе

15 окт. 15:53

Дагестанский государственный университет стал лучшим вузом в СКФО по версии сервиса по поиску работы Head Hunter, выпускающим востребованных специалистов.

Он также вошел в тридцатку лучших по данному показателю среди всех российских университетов, расположившись на 24-й строчке.

По данным сервиса, в рейтинг вошли те вузы, выпускники которых на портале hh.ru имели востребованное резюме. При подсчете также отмечались доля выпускников и приглашения их на собеседования.

Лидером рейтинга стал НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".