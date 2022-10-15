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Около 28 тысяч гектаров освобожденных территорий Азербайджана очищено от мин

Около 28 тысяч гектаров освобожденных территорий Азербайджана очищено от мин

Инженерно-саперные подразделения очистили от мин около 28 тыс га освобожденных территорий Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В результате работы инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях в период с 1 октября и по сей день полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 550 га земли. До сегодняшнего дня инженерно-саперными подразделениями на освобожденных территориях было очищено от мин более 27 960 га, - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что всего саперы уничтожили 9 726 единиц противопехотных, 2 485 единиц противотанковых, а также 10 316 единиц неразорвавшихся мин.

В министерстве добавили, что подразделения на освобожденных территориях в основном занимаются разминированием населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог и инфраструктурных объектов.

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