Лукашенко: проблем в общении с Путиным у меня нет

15 окт. 14:37

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о тесных партнерских контактах с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что отношения с российским коллегой у него не всегда были "безоблачными.

"Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Белоруссии и России, нет ни у кого", - сказал он в интервью американской телекомпании NBC, пишет "Интерфакс".

Глава республики также отметил, что его отношения с Путиным в последнее время заметно укрепились. "Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении", - добавил президент.