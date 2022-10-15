В Чечне построят новую школу на 720 мест 

15 окт. 14:22

Строительство новой школы на 720 учеников начнется в Чечне до конца года, сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ республики.

Учреждение появится в станице Петропавловской. Как отметили в ведомстве, старое здание школы не отвечает требованиям сейсмической безопасности. Предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию нового образовательного объекта не называются.

Школа будет включать в себя семь блоков. В них расположатся учебный и административный корпуса, современный спортивный зал и просторная столовая.

К услугам учеников будут и собственные мастерские для практических занятий, а во дворе школы установят спортивные площадки и тренажеры для игр.