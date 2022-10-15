Баку уличил Ереван в массовой лжи по боям 13-14 сентября

15 окт. 14:07

Армянское руководство хочет погасить существующее недовольство в обществе, распространяя ложную информацию о событиях сентября 2022 года, сообщила глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Ранее власти Армении заявили, что якобы в ходе пресечения армянской военной провокации в сентябре текущего года армия Азербайджана потеряла свыше 400 человек.

Она напомнила, что Баку не в первый раз сталкивается с абсолютно необоснованной, ложной информацией Еревана. "Хорошо помним, к чему привели попытки армянской стороны ввести общественность в заблуждение ложной информацией в ходе 44-дневной войны. Как известно, официальная информация о потерях Вооруженных сил Азербайджана в столкновениях 12-14 сентября предоставлена министерством обороны страны. В ходе пресечения широкомасштабной военной провокации вооруженных сил Армении погибли 80 наших военнослужащих", - сказала дипломат.

Абдуллаева подчеркнула, что Минобороны Азербайджана, в отличие от армянского ведомства, предоставляет информацию о своих погибших военнослужащих с указанием времен и фамилий, а данный список опубликован на сайте министерства.

"Наши шехиды - это источник нашей гордости, их похороны проходят с участием большого количества людей - представителей общественности, государственных чиновников, и широко освещаются СМИ. Еще раз хотим подчеркнуть, что, в отличие от армянской стороны, представленные азербайджанской стороной данные о потерях военнослужащих не могут вызывать сомнений", - добавила она.

Сотрудник МИД в заключение призвала официальный Ереван избегать провокаций, а также предпринимать конкретные шаги в направлении нормализации и мира с соседями. По ее словам, это поможет властям обеспечить стабильность в своей стране.