Владелец фигурирующей в деле о Крымском мосту сбежал из Армении

15 окт. 13:12

Руководитель компании "ГУ АР ДЖИ ГРУП", которая фигурирует в сообщении о теракте на Крымском мосту, Гурген Шлепчян уехал из Армении, пишет РИА Новости со ссылкой на его родственника.

Корреспондент прибыл в Алаверди, чтобы посетить офис фирмы, находящийся в жилом доме, однако дверь была закрыта.

"Он очень серьезный предприниматель и часто бывает в разъездах. Сейчас он не здесь. Не знаю, когда он приезжает и уезжает", - заявил родственник.

Собеседник также отметил, что в настоящее время в "офисе" проживают туристы из России. "Эта квартира сдается в аренду туристам", - сказал он.

При этом он уверяет, что Шлепчан не мог быть замешан в каких-то противозаконных действиях.