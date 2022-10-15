Станция метро имени Расула Гамзатова может появиться в Москве

15 окт. 12:35

Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочего визита в Москву встретился с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны, помимо празднования 100-летия поэта Расула Гамзатова, обсудили также строительство в Дагестане детских садов и школ по нацпроектам "Образование" и "Демография".

"Среди предложений была озвучена инициатива главы Дагестана об увековечении имени всемирно известного поэта в названиях улиц в регионах России, а также одной из строящихся станций московского метрополитена»" – сказано в сообщении.

Стоит добавить, что Голикова является главой оргкомитета по празднованию 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова в 2023 году.