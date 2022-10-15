Астана и Ашхабад будут развивать двустороннее сотрудничество

15 окт. 12:23

Главы Казахстана и Туркменистана подписали комплексную программу сотрудничества на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

"В рамках государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан были подписаны совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Туркменистана, комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что документы подписали министерства финансов, энергетики, сельского хозяйства, внутренних дел.

В целом Астана и Душанбе подписали более 10 документов.