Токаев выразил соболезнования турецкому народу

15 окт. 11:53

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом на шахте в провинции Бартын, сообщает пресс-служба Акорды.

"В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – сказано в письме.

Напомним, в результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Бартын погибли 28 человек.