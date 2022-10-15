Шуша побраталась с Кайсери

15 окт. 11:41

Шуша и Кайсери стали городами-побратимами, соответствующий документ был подписан главой правления Шушинского городского государственного заповедника Мафтуном Аббасовым и руководителем муниципалитета Кайсери Мемдухом Беюклылычем.

Соглашение предусматривает реализацию совместных программ, проектов, организацию взаимных визитов. Также он включает в себя обмен опытом и информацией, сотрудничество в сферах искусства, культуры, туризма, науки, торговли и информационных технологий.

Представители городов также планируют сотрудничать в рамках программы ЮНЕСКО "Сеть творческих городов".