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Шуша побраталась с Кайсери

Шуша побраталась с Кайсери

Шуша и Кайсери стали городами-побратимами, соответствующий документ был подписан главой правления Шушинского городского государственного заповедника Мафтуном Аббасовым и руководителем муниципалитета Кайсери Мемдухом Беюклылычем.

Соглашение предусматривает реализацию совместных программ, проектов, организацию взаимных визитов. Также он включает в себя обмен опытом и информацией, сотрудничество в сферах искусства, культуры, туризма, науки, торговли и информационных технологий.

Представители городов также планируют сотрудничать в рамках программы ЮНЕСКО "Сеть творческих городов".

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