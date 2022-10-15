Еще более 13 тыс россиян заболели COVID-19 за сутки

15 окт. 11:23

В России за минувшие сутки выявили 13 384 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 911, в Санкт-Петербурге - 911, в Подмосковье – 1 102. В Краснодарском крае - 231, в Ставропольском крае - 209, в Крыму - 61, в Дагестане - 13, в Кабардино-Балкарии - 25, в Адыгее - 25, в Карачаево-Черкесии - 27, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 28, в Ингушетии - 9.

Общее число инфицированных в России достигло 21 292 200.

Госпитализированы за сутки 1 657 человек. Выздоровели 26 130 пациентов, за все время - 20 585 404.

Умерло за сутки 98 человек, с начала пандемии - 388 807.