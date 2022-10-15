Казахстан и Турция готовы развивать аграрный сектор

15 окт. 11:16

Астана готова активно развивать взаимовыгодное сотрудничество с Анкарой в сельскохозяйственной сфере, сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев на встрече с гендиректором управления по растениеводству министерства сельского и лесного хозяйства Турции Мехметом Хасдемиром, пишет пресс-служба министерства СХ республики.

Он отметил, что речь идет о взаимодействии в области семеноводства, проведения испытаний сортов сельхозкультур и обмена генетическими материалами сельскохозяйственных растений.

Карашукеев предложил также активизировать работу научно-исследовательских институтов по проведению совместных научных исследований в области растениеводства.

"Мы высоко ценим сложившиеся между нашими странами братские отношения и взаимопонимание, и с удовлетворением отмечаем стабильное развитие казахстанcко-турецких отношений в сфере сельского хозяйства", - заявил министр.