Армения обстреливает позиции Азербайджана третьи сутки подряд

15 окт. 10:25

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные в населенном пункте Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В заявлении говорится, что ВС Армении, расположенные в направлении населенных пунктов Хазиневар и Гюнешли Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции Азербайджана. Он продолжался с вечера 14 октября до ночных часов 15 октября.

Отмечается, что азербайджанские военные, расположенные на указанных направлениях, приняли ответные адекватные меры.