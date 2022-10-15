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Армения обстреливает позиции Азербайджана третьи сутки подряд

Армения обстреливает позиции Азербайджана третьи сутки подряд

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные в населенном пункте Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В заявлении говорится, что ВС Армении, расположенные в направлении населенных пунктов Хазиневар и Гюнешли Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции Азербайджана. Он продолжался с вечера 14 октября до ночных часов 15 октября.

Отмечается, что азербайджанские военные, расположенные на указанных направлениях, приняли ответные адекватные меры.

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