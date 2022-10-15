Взрыв на шахте в Турции унес жизни 28 человек

15 окт. 10:10

В результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Бартын количество погибших увеличилось до 28 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреддин Коджа.

"Число погибших в результате взрыва в Бартыне достигло 28 человек. Делается все необходимое для лечения 11 пациентов, шестеро из которых в Стамбуле и пятеро – в Бартыне", – написал глава ведомства в Twitter.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций заявили, что причиной трагедии на угольной шахте стал трансформатор.

После инцидента на шахте к месту происшествия выехали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Минэнерго Фатих Донмез и министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Стоит отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с трагедией в провинции.

"Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва на шахте в провинции Бартын. От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления пострадавшим", - сказано в письме.



Свои слова соболезнования выразил также президент России Владимир Путин. "Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Напомним, взрыв на угольной шахте в турецком городе Амасра провинции Бартын на глубине 300 м прогремел в 18:15 по местному времени. Под завалами остаются еще около 50 человек.