РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Эрдоган будет лично координировать спасение горняков из взорвавшейся шахты

Эрдоган будет лично координировать спасение горняков из взорвавшейся шахты

Как сообщили сегодня ночью турецкие СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение прибыть утром в провинцию Бартин, где накануне вечером произошел взрыв метана в угольной шахте. Эрдоган будет лично координировать спасательные работы.

В связи с этим президент Турции отменил плановый визит в Диярбакыр.

Власти Бартина утром сообщили, что число погибших горняков за ночь выросло до 25 человек.

Напомним, что взрыв произошел на глубине около 300 м в шахте рядом с городом Амасра. На этой глубине в момент взрыва находилось 110 человек. Накануне на место аварии прибыли глава МВД Сулейман Сойлу и глава Минэнерго Фатих Донмез.

980 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version