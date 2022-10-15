Эрдоган будет лично координировать спасение горняков из взорвавшейся шахты

15 окт. 8:05

Как сообщили сегодня ночью турецкие СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение прибыть утром в провинцию Бартин, где накануне вечером произошел взрыв метана в угольной шахте. Эрдоган будет лично координировать спасательные работы.

В связи с этим президент Турции отменил плановый визит в Диярбакыр.

Власти Бартина утром сообщили, что число погибших горняков за ночь выросло до 25 человек.

Напомним, что взрыв произошел на глубине около 300 м в шахте рядом с городом Амасра. На этой глубине в момент взрыва находилось 110 человек. Накануне на место аварии прибыли глава МВД Сулейман Сойлу и глава Минэнерго Фатих Донмез.