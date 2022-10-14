"Грузинская мечта" поблагодарила европейских социалистов

14 окт. 23:59

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе поблагодарил сегодня партию Европейских социалистов за резолюции о поддержке получения Грузией статуса кандидата в ЕС (который Евросовет не дал ей в июне).

"Особенно важно, что была принята резолюция, в которой подчеркивается важность статуса кандидата для Грузии и прямое обращение к европейским структурам с просьбой предоставить Грузии статус кандидата. В этом плане для нас очень важна поддержка европейской политической семьи", - приводит слова Кобахидзе Спутник-Грузия.

Напомним, что Совет ЕС потребовал от Грузии выполнить 12 условий для получения статуса кандидата в члены Евросоюза, в том числе избавление от поляризации политического поля, деолигархизация, улучшение медиасреды и полная независимость судов. Украина и Молдова получили статус кандидата без выполнения этих условий.