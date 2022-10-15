Центральная Азия решает проблему суверенного долга

В 1990-х почти все бывшие советские республики были вынуждены брать кредиты у международных финансовых институтов, в том числе у Всемирного банка и Международного валютного фонда. Одни страны выпустили суверенные облигации, в других - государственный долг значительно превышает приемлемые уровни.

В 2000 году в Киргизии, например, государственный долг составлял 125% от ВВП, а в Таджикистане - 110%. То есть в течение 1990-х эти страны не могли независимо поддерживать платежный баланс и стабильность социально-экономического развития. Обратившись в марте 2005 года в Парижский клуб стран-кредиторов, Киргизия добилась частичного списания и реструктуризации суверенного долга. В конце 1990-х годов суверенный долг Туркменистана превысил 110% от ВВП, несмотря на то, республика уже была экспортером углеводородов, пишет The Diplomat..

C начала 2000-х годов началось резкое падение соотношения государственного долга к ВВП среди стран Центральной Азии в связи с быстрым экономическим ростом и компетентным обслуживанием долга в этих государствах. Несмотря на неприемлемый уровень долга в начале 2000-х, ни одна из стран Центральной Азии, кроме Киргизии, не обращалась к кредиторам с просьбой о реструктуризации долга.

Очередная попытка правительства Киргизии реструктурировать долг в рамках программы МВФ и Всемирного банка для бедных стран с высоким уровнем задолженности (HIPC) привела к массовым протестам в Бишкеке в 2006 году. Люди не хотели, чтобы страна оказалась в списке неплатежеспособных государств, которые не могут выплачивать долги. Памятуя о такой реакции граждан, киргизское правительство приняло закон, ограничивающий государственный долг 60% от ВВП, что соответствует рекомендациям МВФ.

Структура внешних долгов центральноазиатских стран разительно отличается. Государственный долг Киргизии и Таджикистана, двух стран с низким доходом, представлен в основном обязательствами перед международными финансовыми учреждениями, предоставляющими льготное финансирование. Они составляют 40% долга Киргизии и 36% - Таджикистана.

При этом Китай остается основным кредитором в регионе, предоставляя деньги по преференциальной ставке в 2%. Доля Китая во внешнем долге Киргизии и Таджикистана в 2020 году была 45% и 52% соответственно, что больше 20% от ВВП каждой из стран. Однако долги обеих республик перед Китаем за последние годы стабилизировались и даже начали снижаться.

Киргизия и Таджикистан особенно зависят от внешних займов: подобные обязательства составляют 77 и 86% их государственного долга соответственно. Иная ситуация в странах, богатых природными ресурсами. Китайские кредиты составляют 16-17% ВВП Туркменистана и Узбекистана. В Казахстане уровень китайских кредитов самый низкий - 6,5%.

Привлечение фондов международных рынков по-прежнему более выгодно. В последнее годы правительство Узбекистана также начало прибегать к внешним заимствованиям. По данным Центрального банка страны, общий государственный долг на 1 июля 2020 года составил $27,6 млрд, что на 12,7% больше, чем в начале того же года. Сейчас Туркменистан воздерживается от привлечения внешних кредитов, за исключением китайских.

В отличие от Киргизии и Таджикистана, Казахстан в основном полагается на капитал частных инвесторов с иностранных рынков, в частности, американского, российского, швейцарского и китайского.

В сентябре 2017 года Таджикистан впервые получил прибыль в $500 млн по своим первым суверенным десятилетним облигациям со ставкой 7,125%. Деньги решено было вложить в реконструкцию Рогунской ГЭС, поскольку страна не смогла привлечь финансирование проекта со стороны международных финансовых организаций.

Все бывшие советские страны ожидает экономический рост в ближайшие годы. Грамотное или, напротив, неумелое управление государственными финансами может либо ускорить, либо замедлить процесс. Всем заемщикам и кредиторам стоит обратить внимание на эту проблему.