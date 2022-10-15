Ростуризм выделил средства на развитие туризма Крыму и Севастополю

15 окт. 4:12

Крым и Севастополь получат на развитие туризма в 2022-2023 годах почти 1,5 млрд рублей, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Эти деньги будут израсходованы на создание инфраструктуры, модульных, быстровозводимых отелей, поддержку малого и среднего бизнеса, обустройство туристических центров городов, проведение событийных мероприятий, - пояснила она, передает РИА Новости.

Также на полуострове продолжает работать программа льготного кредитования, за счет средств которой будут возведены современные места размещения почти на пять тысяч номеров, - добавила Догузова.