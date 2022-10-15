Власти Астрахани ищут новых перевозчиков на 48 городских маршрутов

15 окт. 2:04

В Астраханской области прошло заседание регионального правительства, посвященное транспортной реформе, которое провел вице-губернатор Олег Князев, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора области.

В первоочередных планах правительства - заключение государственных контрактов с перевозчиками по 48 маршрутам на период с 2023 по 2030 годы, поскольку сама реформа подразумевает ряд радикальных перемен, в числе которых - обустройство транспортной инфраструктуры, остановок, конечных станций и разворотных площадок, на что будет выделено 142 млн рублей, - передает "АиФ-Астрахань".

Пока ситуация с транспортом в городе плачевная - цены на топливо, запчасти и аренду растут, как и проезд в общественном транспорте, а некоторые перевозчики просто перестают выходить на линию, лишая жителей отдаленных районов возможности добираться до центра города.