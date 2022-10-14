В Армению летят еще семь американских конгрессменов

14 окт. 23:12

Армянский национальный комитет Америки анонсировал сегодня визит в Армению второй с начала осени делегации Палаты представителей Конгресса США.

Как уточнили в ANCA, на этот раз в Ереван прилетят Энди Левин, Джим Купер, Билли Лонг, Диана де Гетт, Джерри Коннолли, Джон Гараменди и Дэвид Прайс.

Утечку о визите конгрессменов ранее опубликовал политолог Сурен Саркисян, добавив, что всего один из этих политиков входит в группу поддержки Армении в Конгрессе.

Остальные летят ради голосов армянской диаспоры в США, которые необходимы Демократической партии на грядущих промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.