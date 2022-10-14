До конца года на курорте Домбай в КЧР заработает первый инфоцентр

14 окт. 23:44

Уже до конца текущего 2022 года на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) откроется первый центр для предоставления информации о туристических продуктах и достопримечательностях, - рассказал министр туризма и курортов региона Расул Текеев.

"В курортном поселке Домбай появится новый туристско-информационный центр. Его создание стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России и получению финансовой поддержки на развитие туротрасли", - рассказал министр, передает ТАСС.

Центр станет площадкой для консультирования и продвижения информации о турпродуктах курорта и объединит в себе информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях, мероприятиях и развлечениях, экскурсионных маршрутах и транспортных услугах.

Напомним, Домбай - популярный горнолыжный курорт, действующий с середины прошлого века. Сейчас он развивается как всесезонный курорт, здесь активно строится гостиничная и горнолыжная инфраструктура, на территории курорта работает туристский комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения.