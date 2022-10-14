США с союзниками так и не определили потолок цен на российскую нефть

14 окт. 23:29

США и их союзники пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть, - заявила сегодня глава Минфина страны Джанет Йеллен.

"Никакого решения еще не принято, Соединенные Штаты и их партнеры недавно договорились финализировать введение потолка цены на российскую нефть", - заявила она, передает РИА Новости.

Никто из коалиции США и их союзников "не покупает и не планирует покупать российскую нефть", однако установление потолка цен поможет стабилизировать глобальные энергетические цены, - уверена глава американского Минфина.

Напомним, ранее Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около $60 за баррель, на что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.