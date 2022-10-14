Сулейман Керимов перевел еще 750 млн рублей на строительство крупнейшей мечети в СКФО

14 окт. 22:32

Как сообщил сегодня на своем telegram-канале депутат Госдумы Хизри Абакаров, сенатор Сулейман Керимов перевел вторую часть денег на строительство крупнейшей в СКФО мечети имени пророка Мухаммеда. Муфтият Дагестана получил от Керимова еще 750 млн рублей.

"Сегодня муфтият Дагестана получил второй транш. Это средства, которые сенатор от Дагестана, мой друг Сулейман Керимов, как и обещал, направил на завершение строительства мечети имени пророка Мухаммеда в Махачкале. В общей сложности он перечислил на эти цели 1,5 млрд рублей", - рассказал депутат.

В муфтияте Дагестана уточнили, что на эти деньги мечеть получит облицовку, омовительные комплексы и инженерные сети, также будет благоустроена прилегающая территория.

Напомним, что мечеть имени пророка Мухаммеда, рассчитанная на 20 тыс человек, возводится на территории духовного центра имени пророка Исы между Махачкалой и Каспийском.