Как Саудовская Аравия и США заключали брак по расчету

Три месяца назад президент США Джо Байден, посетивший Джидду, был встречен 37-летним наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом с дружеской фамильярностью. Эта встреча спровоцировала волну критики в адрес американского лидера, которого обвиняли в сближении с де-факто лидером государства, которое он обещал сделать изгоем в связи с убийством саудовского диссидента Джамаля Хашшоги.

Washington Post пишет, что надежды на возобновление тесных контактов между США и Саудовской Аравией были разбиты на прошлой неделе, когда ОПЕК+, где ведущую роль играет Саудовская Аравия, объявил о намерении сократить производство на 2 млн баррелей в день. Решение может привести к росту цен в США и стать главной политической проблемой Байдена за месяц до промежуточных выборов.

Администрация Байдена ответила незамедлительно. Было объявлено о пересмотре американо-саудовских отношений, а также прозвучало предупреждение о последствиях принятого решения. Эр-Рияд ответил через государственное издание Saudi Press Agency, на страницах которого неназванный чиновник отверг предположение о том, что королевство выступает против США, подчеркнув, что решение сократить производство основано исключительно на ”экономических соображениях”.

В четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Керби не принял сделанное королевством заявление и обвинил Саудовскую Аравию в молчаливой поддержке кризиса на Украине. ”Неужели они хотят остаться на стороне России?” – негодовал Керби.

Здесь стоит отметить что Эр-Рияд и Вашингтон так и не заключили договор или пакт о совместной обороне, поэтому эксперты называют их отношения браком по расчету, в основе которого исключительно нефть.

Неформальное партнерство началось более 70 лет назад за ужином на борту американского корабля в Суэцком канале. В 1945 году президент США Франклин Рузвельт возвращался с Ялтинской конференции и остановился в Египте, чтобы встретиться с влиятельными лидерами Ближнего Востока, в том числе египетским королем Фаруком и эфиопским императором Хайле Селассие. Среди лидеров был и первый король Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Сауд - харизматичный военный лидер, одержавший верх над своими соперниками и основавший современное государство. Он не был любителем светских выходов, но ради встречи в Суэцком канале он впервые покинул территорию королевства. С собой на борт крейсера ”Куинси”, где произошла встреча с Рузвельтом, он взял восемь овец, которых зарезали на ужин.

Между Рузвельтом и ибн Саудом возникла взаимная симпатия, причем не в последнюю очередь благодаря физическим недугам, которыми оба страдали. Они заключили неформальное соглашение, по которому США обязались обеспечить дипломатическую поддержку и военное обучение для королевства в обмен на политическую поддержку в регионе и доступ к нефтяным ресурсам Саудовской Аравии.

Нефтяные запасы огромные. На сегодняшний день по объему они уступают только венесуэльским, а по качеству гораздо лучше, чем вязкая южноамериканская нефть. Пострадавшее еще до начала Второй мировой войны королевство было слишком бедным, чтобы добывать ресурсы, а традиционный союзник - Великобритания - была занята собственным послевоенным восстановлением.

”Только у США были ресурсы помогать саудовской экономике до тех пор, пока нефтяная добыча не выросла настолько, что королевство стало платежеспособным”, - пишет Брюс Ридель в своей книге ”Короли и президенты: Саудовская Аравия и США”.

Знаменательная встреча 1945 года преподносилась как начало взаимовыгодных отношений. Фотографии, на которых запечатлены Рузвельт и Ибн Сауд висят в дипломатических представительствах Саудовской Аравии по всему миру. На самом деле, после той встречи мало что мгновенно изменилось.

Рузвельт умер всего через два месяца после встречи с ибн Саудом. Ему на смену пришел Гарри Трумэн, который с большей осторожностью подходил к отношениям с королевством. Саудовское нефтяное производство росло, но особого эффекта от него не было. Согласно более поздним оценкам, в 1950-х годах доходы Саудовской Аравии были меньше, чем у среднестатистического американского города.

Когда, наконец, начался бум саудовских НПЗ, американцы начали задаваться вопросом: в чем заключается более широкий смысл отношений. Введенное в 1972-1973 годах Саудовской Аравией эмбарго против стран, поддержавших Израиль в войне Судного дня, было направленно в первую очередь против США. По мере того как Саудовская Аравия становилась богаче, ее влияние росло.

”Все ближе день, когда мы будем больше зависеть от них, чем они от нас, - сказал один американский дипломат в 1977 году, когда случилась очередная эскалация напряженности. - Неважно, насколько добрые мы друзья, такое положение нас не устраивает”.

Кроме нефти, все другие общие интересы были скоротечным. Когда Рузвельт встретился с ибн Саудом в 1945 году, беседа шла велась о перспективах создания еврейского государства в Израиле, против чего резко выступал саудовский лидер. Позже разногласия по поводу палестинского дела станут причиной многих проблем.

Вашингтон и Эр-Рияд не были крепкими союзниками во время холодной войны, но после революции в Иране 1979 года они объединились против Тегерана. Саудовская Аравия стала основным покупателем американских вооружений к 1990-м годам, поддерживая американский военно-промышленный комплекс, благодаря доходам, получаемым от продажи нефти.

Но холодная война завершилась, Эр-Рияд и Москва стали союзниками в ОПЕК+. Поскольку администрация Байдена хочет восстановить ядерное соглашение между Ираном и другими мировыми державами, она не заинтересована в том, чтобы изображать Тегеран врагом. Кроме того, после атак 11 сентября гнев в отношении терпимости Саудовской Аравии к религиозному экстремизму не утихает.

Продажи оружия утратили привлекательность в связи с тем, что Эр-Рияд использует американские вооружения в йеменской войне, а также из-за убийства Хашшоги, который жил в США.

Какой бы ни была связь между Рузвельтом и ибн Саудом, между Байденом и ибн Салманом ее нет. Единственное, что американский президент может сказать о знаковом проекте саудовского принца городе Неоме, это то, что он оказывает финансовую поддержку для американских градостроителей и технологов.

Настаивая на сокращении производства в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия не просто косвенно поддерживает Россию, но и сотрясает неустойчивые нефтяные основы отношений с США. И если Байден прислушивается к законодателям-демократам, то, вполне вероятно, что брак по расчету вскоре завершится разводом.