Армянские националисты возмутились запретом на сбор гуманитарной помощи ВС Армении

14 окт. 21:59

Депутат националистического блока одного из лидеров "партии войны" Сержа Саргсяна "Честь имею" Тигран Абрамян выразил сегодня "недоумение и удивление" запретом Минобороны Армении на сборы гуманитарной помощи для армянских войск. Абрамян пояснил, что знает, в каких условиях приходится служить армянским военным и как они нуждаются в помощи.

Представитель националистической оппозиции подчеркнул, что к заявлениям Минобороны о том, что армия Армении обеспечена всем необходимым и не нуждается в помощи граждан, надо подходить со скепсисом, пишет Спутник-Армения. В связи с этим Тигран Абрамян раскрыл секретную военную информацию, поведав, что армянские позиции на границе недостаточно оснащены, посты и блиндажи построены "не должным образом".

Также он призвал Минобороны Армении направлять все доступные средства на покупку вооружений, а различные околовоенные товары поручить обществу, на чьи налоги и так содержатся армянские войска. По сути, Тигран Абрамян предложил ввести для армянских граждан дополнительный сбор – на нужды армии.

"Министры обороны, их заместители, чиновники ниже рангом не желают признавать, что их подходы к укреплению новых оборонительных рубежей уже неактуальны", - заключил он.