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Армянские националисты возмутились запретом на сбор гуманитарной помощи ВС Армении

Армянские националисты возмутились запретом на сбор гуманитарной помощи ВС Армении

Депутат националистического блока одного из лидеров "партии войны" Сержа Саргсяна "Честь имею" Тигран Абрамян выразил сегодня "недоумение и удивление" запретом Минобороны Армении на сборы гуманитарной помощи для армянских войск. Абрамян пояснил, что знает, в каких условиях приходится служить армянским военным и как они нуждаются в помощи.

Представитель националистической оппозиции подчеркнул, что к заявлениям Минобороны о том, что армия Армении обеспечена всем необходимым и не нуждается в помощи граждан, надо подходить со скепсисом, пишет Спутник-Армения. В связи с этим Тигран Абрамян раскрыл секретную военную информацию, поведав, что армянские позиции на границе недостаточно оснащены, посты и блиндажи построены "не должным образом".

Также он призвал Минобороны Армении направлять все доступные средства на покупку вооружений, а различные околовоенные товары поручить обществу, на чьи налоги и так содержатся армянские войска. По сути, Тигран Абрамян предложил ввести для армянских граждан дополнительный сбор – на нужды армии.

"Министры обороны, их заместители, чиновники ниже рангом не желают признавать, что их подходы к укреплению новых оборонительных рубежей уже неактуальны", - заключил он.

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