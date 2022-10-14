В парламенте Грузии раскритиковали ПАСЕ за Саакашвили

14 окт. 21:45

Глава Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе подверг сегодня критике новейшую резолюцию ПАСЕ, в которой экс-президент Михаил Саакашвили назван политзаключенным. Европарламентарии призвали освободить Саакашвили из тюрьмы.

Самхарадзе подчеркнул, что резолюция ПАСЕ построена на ошибках. В частности, преступника, нарушившего законы своей страны, никак нельзя назвать политзаключенным.

"Вся страна видела, что Михаил Саакашвили нелегально перешел границу. Человека, над которым сейчас идет суд по факту незаконного пересечения границы, не говоря уже обо всех других преступлениях, нельзя называть политзаключенным. Следовательно, это полное искажение фактов", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Николоз Самхарадзе обратил внимание, что инициатором пункта резолюции о Саакашвили были представители его партии "Единое национальное движение". "Поэтому ничего нового и удивительного в этом нет. Но непонятна подобная попытка влияния на суды", - указал он, пообещав, что предвзятая резолюция обязательно будет обсуждена грузинской делегацией в Совете Европы.