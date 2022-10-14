Цхинвальский театр везет на фестиваль в Казахстане спектакль "Актриса"

14 окт. 22:29

Цхинвальский профессиональный государственный драматический театр имени Иванэ Мачабели завтра, 15 октября, выступит на алматинском Международном театральном фестивале, посвященном 80-летию писателя-драматурга Дулата Исабекова.

В фестивале "Мир Исабекова", целью которого является укрепление международных культурных связей и популяризация казахской драматургии, принимают участие театральные коллективы разных стран. Грузинские актеры выступят на нем со спектаклем "Актриса" по одноименной пьесе казахского драматурга, режиссер постановки – Гоча Капанадзе, - передает Sputnik Грузия.

Напомним, на сцене Цхинвальского театра, носящего имя выдающего грузинского общественного деятеля, писателя и переводчика произведений Уильяма Шекспира – Иване Мачабели, в разные годы блестяще выступали такие великие артисты, как Верико Анджапаридзе, Рамаз Чхиквадзе, Эрос Манджгаладзе, Гиви Берикашвили и другие.