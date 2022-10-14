Станция Московского метрополитена может быть названа именем Расула Гамзатова

14 окт. 22:14

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня на встрече заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в Москве предложил назвать одну из строящихся станций Московского метрополитена именем народного поэта Расула Гамазатова, 100-летний юбилей которого со дня рождения отпразднуют в стране в 2023 году, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"Среди предложений была озвучена инициатива главы Дагестана об увековечении имени всемирно известного поэта в названиях улиц в регионах России, а также одной из строящихся станций московского метрополитена", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Учитывая текущую политическую ситуацию, это возможность говорить о России как о многонациональной стране с богатейшим культурным наследием, нести людям и, в первую очередь, подрастающему поколению гуманистические ценности", - цитирует Меликова его пресс-служба.