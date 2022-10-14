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Станция Московского метрополитена может быть названа именем Расула Гамзатова

Станция Московского метрополитена может быть названа именем Расула Гамзатова

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня на встрече заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в Москве предложил назвать одну из строящихся станций Московского метрополитена именем народного поэта Расула Гамазатова, 100-летний юбилей которого со дня рождения отпразднуют в стране в 2023 году, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"Среди предложений была озвучена инициатива главы Дагестана об увековечении имени всемирно известного поэта в названиях улиц в регионах России, а также одной из строящихся станций московского метрополитена", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Учитывая текущую политическую ситуацию, это возможность говорить о России как о многонациональной стране с богатейшим культурным наследием, нести людям и, в первую очередь, подрастающему поколению гуманистические ценности", - цитирует Меликова его пресс-служба.

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