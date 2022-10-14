На Старополье выросло число пунктов вакцинации от коронавируса

14 окт. 21:44

Минздрав Ставрополья нарастил количество стационарных прививочных пунктов в крае для увеличения показателя коллективного иммунитета, который остается невысоким.

"Например, в Буденновском округе их уже 17. Даже в фельдшерско-акушерских пунктах есть необходимое оборудование, чтобы люди могли быстро привиться, не выезжая в районную поликлинику", - рассказала начальник отдела анализа эпидобстановки Минздрава Ставрополья Любовь Дмитриенко, - передает "АиФ-Ставрополье".

В наличии у медиков сейчас только одна вакцина – "Спутник V", первый компонент которой можно использовать для повторной вакцинации.

"Повторная вакцинация рекомендована каждые полгода, а практика показала, что через 280 дней после прививки или перенесенной болезни риск заражения COVID-19 возрастает многократно", - добавила эпидемиолог.