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На Старополье выросло число пунктов вакцинации от коронавируса

На Старополье выросло число пунктов вакцинации от коронавируса

Минздрав Ставрополья нарастил количество стационарных прививочных пунктов в крае для увеличения показателя коллективного иммунитета, который остается невысоким. 

"Например, в Буденновском округе их уже 17. Даже в фельдшерско-акушерских пунктах есть необходимое оборудование, чтобы люди могли быстро привиться, не выезжая в районную поликлинику", - рассказала начальник отдела анализа эпидобстановки Минздрава Ставрополья Любовь Дмитриенко, - передает "АиФ-Ставрополье". 

В наличии у медиков сейчас только одна вакцина – "Спутник V", первый компонент которой можно использовать для повторной вакцинации. 

"Повторная вакцинация рекомендована каждые полгода, а практика показала, что через 280 дней после прививки или перенесенной болезни риск заражения COVID-19 возрастает многократно", - добавила эпидемиолог.

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