Стали известны подробности взрыва в турецкой угольной шахте

14 окт. 21:29

После взрыва в угольной шахте на севере Турции остались заблокированы 49 рабочих, - сообщила губернатор провинции Бартын Нуртадж Арслан.

Всего в шахте на момент взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, но некоторые из них были эвакуированы. "Сорок четыре рабочих находятся на уровне -300 метров и пять рабочих на уровне -350", - рассказала губернатор, передает РИА Новости.

Губернатор отметила, что причина взрыва пока неизвестна, однако в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщили, что причиной взрыва стал трансформатор.

"На шахте в Бартыне произошел взрыв из-за трансформатора", - говорится в сообщении.

По указанию президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на место взрыва выехали глава МВД и Минэнерго Турции Сулейман Сойлу и Фатих Донмез.