Президент Турции принял в Стамбуле эмира Катара

14 окт. 21:16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня вечером провел в Стамбуле встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом бин Халифой Аль Тани, находящимся в Турции с официальным визитом.

Переговоры прошли в резиденции "Долмабахче" в Стамбуле в за закрытыми дверями. Известно лишь, что по окончании встречи лидеры примут участие в 8-м заседании Высшего комитета стратегического сотрудничества Турция – Катар, после чего в присутствии глав двух государств состоится церемония подписания ряда двусторонних соглашений, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Затем в честь высокого гостя планируется официальный ужин от имени турецкого президента.