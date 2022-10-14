Дагестан предложил правительству России построить порты в Дербенте и Махачкале

14 окт. 21:15

Глава Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов сообщил сегодня о предложении республиканских властей построить два пассажирских порта – в Дербенте и Махачкале. Данное предложение было направлено в правительство России.

"Сейчас на федеральном уровне есть утвержденная стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне. В плане этой стратегии есть пункт о [перспективном] строительстве двух пассажирских портов в городе Махачкала и городе Дербенте. Предложения по строительству портов были направлены в правительство РФ", - сообщил министр.

Эмин Мерданов пояснил, что торговый порт Махачкалы не подходит для организации туристических круизов по Каспийскому морю.

Как пишет ТАСС, дагестанские власти озвучили идею на заседании рабочей группы по развитию круизного туризма в РФ в ходе Всероссийского круизного форума. Над концепцией пассажирских портов в Дербенте и Махачкале совместно раздумывают Ростуризм, Минтранс, Росморречфлот и Росморпорт.