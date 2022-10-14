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Глава МИД Турции назвал основное препятствие для мира на Южном Кавказе

Вид на Ханкенди из Шуши

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после VIII заседания Высшего стратегического комитета Турция-Катар назвал основное препятствие для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Этим препятствием, подчеркнул Чавушоглу, является отсутствие всеобъемлющего мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Министр добавил, что Анкара поддерживает переговоры по подготовке данного документа и координирует свои действия с Азербайджаном.

Мевлют Чавушоглу обратил внимание, что Анкара и Ереван не обсуждают сейчас какие-либо документы по нормализации армяно-турецких отношений, диалог ведется только по практическим шагам этого процесса.

Глава МИД Турции отдельно отметил, что для продвижения армяно-турецких переговоров чрезвычайно полезной была встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Николом Пашиняном в Праге.

ФОТО Вид на Ханкенди из Шуши
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