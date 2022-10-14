Казахстанские полицейские задержали наркоторговца с крупной партией зелья

14 окт. 20:50

Акмолинские полицейские задержали с поличным наркоторговца - жителя столицы.

Закладчик был задержан во время поставки очередной партии "синтетики" в Кокшетау.

30-летний астанчанин занимался поставкой и сбытом синтетических наркотиков в крупных районах столицы, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, - сообщили в Управлении по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области, передает Polisia.kz.

Акмолинские наркополицейские при содействии сотрудников спецподразделений на въезде в Кокшетау остановили автомашину под управлением жителя столицы. При проведении обыска из-под капота автомобиля были изъяты один большой полиэтиленовый сверток, обмотанный прозрачным скотчем с содержимым бежевого цвета, порошкообразной консистенции со специфическим запахом (предположительно около 200 г психотропного вещества мефедрон), а также 256 маленьких "закладок" с порошкообразным веществом красного и бежевого цвета весом около 150 г.

Также у задержанного были изъяты два мобильных телефона, посредством которых производилась фиксация закладок.

Сейчас оперативники устанавливают канал приобретения наркотиков.