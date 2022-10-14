Ереван отказался от договоренности с Анкарой по переговорам

14 окт. 20:36

Пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян сообщил сегодня, что Ереван не соглашался на предложение Анкары проводить дальнейшие встречи по армяно-турецкому урегулированию только в Турции и Армении по очереди.

О договоренности вести переговоры на территории Турции и Армении ранее сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"В ходе состоявшейся в Праге встречи не была достигнута договоренность о проведении встречи спецпредставителей армяно-турецкого процесса урегулирования в Турции или Армении", - приводит слова Унаняна Спутник-Армения.

Он уточнил, что в Праге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали открытие границ для владельцем дипломатических паспортов и другие предложения, а договорились они лишь о дискуссии по озвученным инициативам в рабочем порядке.