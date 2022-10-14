За пост мэра Краснодара поборются 14 кандидатов

14 окт. 20:33

Сегодня, 14 октября, в Краснодаре закончился прием заявок от кандидатов на пост мэра краевой столицы.

Заявки принимали с 15 сентября по 17:00 14 октября. Всего в конкурсе участвует 14 претендентов, кто эти люди, в мэрии не сообщают. Основной этап отбора пройдет 8 ноября - рассматривать заявки будет комиссия из восьми человек, назначенных гордумой и губернатором края Вениамином Кондратьевым, - передает портал Югк.ру.

Напомним, досрочные выборы решили провести после отставки Андрея Алексеенко, который в августе отправился в подшефную Краснодарскому краю Харьковскую область. Сейчас обязанности мэра исполняет Максим Слюсарев.