В Северной Осетии в понедельник начнется бизнес-тур для соцбизнесменов

14 окт. 20:18

Как сообщили сегодня в Минэкономики Северной Осетии, на следующей неделе с понедельника по среду в республике пройдет бизнес-тур для социальных бизнесменов. Бизнес-тур станет первым в своем роде для Северной Осетии.

"С 17 по 19 октября предприниматели-участники региональных этапов всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" посетят город Владикавказ в рамках проекта "Социальный бизнес-тур", который реализуется оргкомитетом конкурса совместно с АНО "Россия - страна возможностей" и программой "Больше, чем путешествие"", - сказано в сообщении Минэкономики РСОА.

Участников тура будут знакомить с культурой Северной Осетии и обучать на примере авторов реализованных соцпроектов. В центре "Мой бизнес" тренинги для них проведет директор ООО "Центр делового развития", исполнительный директор Северо-Кавказского регионального отделения МСП "Опора России" Этери Хохоева.

Бизнес-тур для социальных бизнесменов организован Центром развития соцпредпринимательства по программе "Больше, чем путешествие" при поддержке АНО "Россия – страна возможностей" и Минэкономики России, при участии региональных центров "Мой бизнес", пишет ТАСС.