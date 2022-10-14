Сергей Нарышкин о "Диктанте Победы": "И сами не забудем, и не дадим забыть никому"

"Наши отцы, деды и прадеды защитили не только нашу страну, но и Европу и весь мир, и знания об этих событиях являются важнейшим элементом формирования всего нашего национального самосознания, особенно если говорить о молодом поколении. Мы не имеем права это забыть. И сами не забудем, и не дадим забыть никому", - заявил глава думского комитета по информационной политике, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, представляя итоги IV Международной просветительской акции "Диктант Победы – 2022".

О результатах акции, ее географии и участниках рассказал координатор федерального партийного проекта "Историческая память", единоросс Александр Хинштейн: "Традиционно центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе, откуда велась трансляция на все региональные площадки. С каждым годом в регионах кратко возрастает число региональных площадок, что свидетельствует о росте интереса к истории. За четыре года проведения акции число площадок увеличилось почти в 15 раз, а число участников - более, чем в 10 раз. В 2019 году было 1373 площадки, а число участников составило немногим более 100 тыс. человек. Сейчас 19 с лишним тысяч площадок и 1,6 млн участников.

Регионы-активисты

Подмосковье, Самарская, Тульская, Ростовская область и Краснодарский край. В два раза выросло число участников диктанта по сравнению с прошлым годом в Калининградской области, в Дагестане и в Ингушетии.

За рубежом

Впервые в этом году тесты были переведены на четыре иностранных языка: английский, китайский, испанский, французский. Вместе с Россотрудничеством было создано более 400 площадок диктанта. Участвовало свыше 15 тыс. человек. Здесь лидерами по количеству площадок стали Молдавия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Монголия".

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заметил, что "наилучшие результаты, 25-24 балла, показали в Белоруссии, Германии, Египте, Таджикистане, Иордании, Казахстане, на Кипре, в Молдавии, в Турции и в Узбекистане, а всего участие в акции приняло 45 стран".

Итоги акции подвел Александр Хинштейн: "Из 239 участников, правильно ответивших на все вопросы за согласованное время, до 15 минут, рандомным способом определили 20 федеральных победителей. Среди них пять учащихся средних образовательных учреждений, один студент колледжа, шесть работающих, шесть представителей силовых министерств, один госслужащий и один пенсионер. Самому юному 15 лет, самому взрослому - 84 года.