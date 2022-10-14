Уже завтра по Крымскому мосту пойдут первые грузовики

14 окт. 19:46

Уже завтра к вечеру планирует запустить движение грузового транспорта по Крымскому мосту, - сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики", - рассказал Хуснуллин передает РИА Новости.

"С технической точки зрения мост будет готов пропускать автотранспорт по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Все-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Пустые грузовые машины, автобусы, что очень важно - они поедут в обычном режиме. Груженные машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", - поведал Хуснуллин. Напомним, на сегодняшний день в час по Крымскому мосту проезжают до 90 легковых автомашин.