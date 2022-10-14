Аскар Аскаров не уложился в наилегчайший вес для боя UFC

14 окт. 19:53

Команда российского бойца UFC Аскара Аскаров сообщила сегодня, что спортсмену не удалось уложиться в нормы наилегчайшего веса для боя с американцем Брэндоном Ройвалом.

В связи с этим Аскаров не выйдет в октагон против Ройвала. "Аскар не смог согнать вес. Бой отменен", - приводит слова представителя бойца ТАСС.

По плану Аскаров и Ройвал должны были встретиться в ночь на воскресенье в США.

На счету Аскара Аскарова – 14 побед в MMA, одна ничья и одно поражение. Он занимает четвертое место среди бойцов UFC наилегчайшего веса.